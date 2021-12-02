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"Захотів прийти в цей світ раніше": футболіст "Шахтаря" став батьком (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вітао повідомив радісну новину Новина оновлена 02 грудня 2021, 13:00
Вітао повідомив радісну новину

У сім’ї бразильця відбулося поповнення.

Центральний захисник "Шахтаря" та молодіжної збірної Бразилії Вітао, який залишився в запасі у переможній грі "Гірників" з "Інгульцем" (0:1), став батьком.

Про це щасливий тато розповів сам на своїй сторінці в Instagram.

21-річний Вітао розповів, що все пішло не за планом, і маленький Мігель (так назвали сина бразильця) з’явився на світ раніше, ніж було заплановано. Футболіст поділився з підписниками кількома фото немовляти.

"Все сталося не так, як планувалося. Мігель захотів прийти в цей світ раніше терміну. Я не можу словами описати те щастя, яке я відчуваю. Слава Богу, що дозволив втілитись моїй мрії", — написав Вітао, прикріпивши до посту кілька знімків.

Додамо, обраниця футболіста Каміла Соуза займається аудитом.

У сезоні 2021/22 Вітао встиг зіграти у 15 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах, гольовими діями захисник не відзначався. "Гірники" наразі йдуть другим у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Динамо" лише за додатковими показниками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіста "Шахтаря" порівняли з Азаром.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Віта
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"Захотів прийти в цей світ раніше": футболіст "Шахтаря" став батьком (фото)