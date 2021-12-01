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Коноплянку порівняли з Азаром та згадали, як Джеррард його особисто запрошував до "Ліверпуля" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Сергій Кравченко Новина оновлена 01 грудня 2021, 15:50
Сергій Кравченко

Українець майже опинився в англійському гранді.

Відомий український футболіст Сергій Кравченко, який нещодавно відзначився скандальними висловлюваннями про Донбас, розповів про талант Євгена Коноплянки, який свого часу ледь не опинився в "Ліверпулі".

Про це футболіст розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

Кравченко, який перетинався з Коноплянкою у "Дніпрі", розповів, що той за талантом нагадував йому бельгійця Едена Азара. Однак через різні обставини Євген так і не заграв у топ-клубі, хоча Стівен Джеррард і закликав українця до "Ліверпуля". Проте Сергій вважає, що кар’єра Коноплянки склалася добре, адже він встиг пограти у "Севільї" та "Шальке", а також бути основним гравцем у збірній України.

"Думаю, у нього і так хороша кар’єра, відмінна. Він за талантом, по всьому – це десь як Азар. За рівнем таланту, майстерності та всього. Він досяг багато чого. Він мав пропозицію від "Ліверпуля". Не домовилися чомусь. Він тоді дуже хотів, йому і Роджерс, і Джеррард писали особисто. Не вийшло", — розповів Кравченко.

Дивитись с 54:00.

Раніше Кравченко заявив, що судді вбивали "Дніпро", коли той наблизився до чемпіонства в Україні.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Чорноморець #Сергій Кравченко #Євген Коноплянка
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