Коноплянку сравнили с Азаром и вспомнили, как Джеррард его лично приглашал в "Ливерпуль" (видео)

Украинец почти оказался в английском гранде.

Известный украинский футболист Сергей Кравченко, который недавно отметился скандальными высказываниями о Донбассе, рассказал о таланте Евгения Коноплянки, в свое время едва не оказавшегося в "Ливерпуле".

Об этом футболист поведал в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

Кравченко, который пересекался с Коноплянкой в "Днепре", рассказал, что тот по таланту напоминал ему бельгийца Эдена Азара. Однако в силу разных обстоятельств Евгений так и не заиграл в топ-клубе, хотя Стивен Джеррард и зазывал украинца в "Ливерпуль". Теме не менее Сергей считает, что карьера Коноплянки сложилась хорошо, ведь он успел поиграть в "Севилье" и "Шальке", а также быть основным игроком в сборной Украины.

"Думаю, у него и так хорошая карьера, отличная. Он по таланту, по всему – это где-то как Азар. По уровню таланта, мастерства и всего. Он достиг многого. У него было предложение от "Ливерпуля". Не договорились что-то, он тогда очень хотел, ему и Роджерс, и Джеррард писали лично. Не получилось", — рассказал Кравченко.

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Ранее Кравченко заявил, что судьи убивали "Днепр", когда тот приблизился к чемпионству в Украине.