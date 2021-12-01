Укр

Коноплянку сравнили с Азаром и вспомнили, как Джеррард его лично приглашал в "Ливерпуль" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Сергей Кравченко Новость обновлена 01 декабря 2021, 15:50
Сергей Кравченко

Украинец почти оказался в английском гранде.

Известный украинский футболист Сергей Кравченко, который недавно отметился скандальными высказываниями о Донбассе, рассказал о таланте Евгения Коноплянки, в свое время едва не оказавшегося в "Ливерпуле".

Об этом футболист поведал в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

Кравченко, который пересекался с Коноплянкой в "Днепре", рассказал, что тот по таланту напоминал ему бельгийца Эдена Азара. Однако в силу разных обстоятельств Евгений так и не заиграл в топ-клубе, хотя Стивен Джеррард и зазывал украинца в "Ливерпуль". Теме не менее Сергей считает, что карьера Коноплянки сложилась хорошо, ведь он успел поиграть в "Севилье" и "Шальке", а также быть основным игроком в сборной Украины.

"Думаю, у него и так хорошая карьера, отличная. Он по таланту, по всему – это где-то как Азар. По уровню таланта, мастерства и всего. Он достиг многого. У него было предложение от "Ливерпуля". Не договорились что-то, он тогда очень хотел, ему и Роджерс, и Джеррард писали лично. Не получилось", — рассказал Кравченко.

Смотреть с 54:00. 

Ранее Кравченко заявил, что судьи убивали "Днепр", когда тот приблизился к чемпионству в Украине.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Черноморец #Сергей Кравченко #Евгений Коноплянка
Народный депутат Роман Соха
Политика
На нардепа, ушедшего из "Слуги народа" к Разумкову, натравили НАБУ и хотят отобрать мандат
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Народный депутат Роман Соха
На нардепа, ушедшего из "Слуги народа" к Разумкову, натравили НАБУ и хотят отобрать мандат
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Ежеминутное "впервые" и аплодисменты каждые 30 секунд: чем запомнится выступление Зеленского в Раде
Дата публикации
Категория
Украинцам ограничили максимальную пенсию 19 340 гривнами
В Украине с 1 декабря – новые пенсии: кому и сколько будут платить
Дата публикации
Категория
В аварии грузовик практически не пострадал
Двое погибли, трое в больнице: грузовик столкнулся с микроавтобусом на Винничине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Утечка хлора в Одессе
Концентрация превышает норму в 89 раз: на предприятии в Одессе произошла утечка хлора (фото, видео)