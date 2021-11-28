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"Козаки" Поворознюка дали бій "Шахтарю" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Інгулець" — "Шахтар" Новина оновлена 28 листопада 2021, 16:20
"Інгулець" — "Шахтар"

Аутсайдер дав бій "Гірникам".

У неділю, 28 листопада, донецький "Шахтар", який з тріском провалився в єврокубках, провів гостьовий поєдинок 16 туру чемпіонату України сезону 2021/22 проти "Інгульця". Зустріч відбулася у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" та завершилася з рахунком 0:1 на користь донеччан.

Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок бразилець Тете, який реалізував вихід віч-на-віч після передачі від свого співвітчизника Додо. Додамо, що господарі класно виглядали у цій зустрічі та навіть могли забити, проте гравцям "Інгульця" не вистачило виконавської майстерності.

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат залишив "Шахтар" (41 очко) на другому місці у турнірній таблиці УПЛ. У "Динамо" така сама кількість балів, але різниця голів трохи краща. "Інгулець" з 10 очками — передостанній. У наступному турі "Гірники" зіграють зі "Львовом" (03.12.2021), а "Козаки" проведуть виїзний поєдинок з "Зорею" (05.12.2021).

Раніше президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розповів про свої чотири судимості.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #УПЛ #ФК Інгулець
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