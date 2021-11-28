"Казаки" Поворознюка потрепали нервы "Шахтеру" (видео)

Аутсайдер дал бой "Горнякам".

В воскресенье, 28 ноября, донецкий "Шахтер", который с треском провалился в еврокубках, провел гостевой поединок 16-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 против "Ингульца". Встреча состоялась в Кропивницком на стадионе "Звезда" и завершилась со счетом 0:1 в пользу дончан.

Единственный гол в поединке записал на свой счет бразилец Тете, который реализовал выход один на один после передачи от своего соотечественника Додо. Добавим, что хозяева очень здорово смотрелись в этой встрече и даже могли забить, однако игрокам "Ингульца" не хватило исполнительского мастерства.

Полный видеообзор встречи:

Этот результат оставил "Шахтер" (41 очко) на втором месте в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" такое же количество баллов, но разница голов чуть лучше. "Ингулец" с 10 очками — предпоследний. В следующем туре "Горняки" сыграют со "Львовом" (03.12.2021), а "Казаки" проведут выездной поединок с "Зарей" (05.12.2021).

Ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своих четырех судимостях.