Укр

Владелец украинского футбольного клуба рассказал, за что у него четыре судимости

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Владимир Лавский Владимир Лавский
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Александр Поворознюк
Александр Поворознюк

Большинство из них — за драки.

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк, который советовал судьям работать в памперсах, в интервью "Экономической правде" вспомнил, за что у него было четыре судимости.

"Как я крал у государства в начале карьеры? Сначала это была солярка. Тогда ее не воровал только ленивый. Всю ночь таскали канистрами, а по итогу получались тонны.

Есть ли у меня судимость? Четыре. Три из них — за драку, одна — по статье 86, которая потом стала 81-й, за кражу государственного имущества", — признался Поворознюк.

Ранее Поворознюк в одном из интервью признавался, что ни разу не крал у людей, лишь у государства.

На данный момент Поворознюк является владельцем земельного фонда группы "Пятихатская", которая владеем землей на территории Кировоградской области.

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Поворознюк рассказал, как заработал свой первый миллион. Для этого ему пришлось взять кредит. Также президент "Ингульца" весной этого года во время посиделок с друзьями едва не подорвался на гранате.

Теги:
#УПЛ #ФК Ингулец #Александр Поворознюк
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