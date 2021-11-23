Скандальный президент "Ингульца" рассказал, как заработал первый миллион

Президент "Ингульца" опять откровенно рассказал о своем бизнесе

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк, который советовал судьям работать в памперсах, в интервью "Экономической правде" рассказал, как заработал свой первый миллион.

"Это был 1998 год. Пошел в государственный банк и взял кредит в размере 200 тысяч гривен. Причем без залога. Как это? Сейчас расскажу.

Пришел и говорю: "Мне нужно 200 тысяч". Управляющая банком поинтересовалась, что у меня есть в залог. Ответил, что ничего, кроме чистой совести. Пришел начальник службы безопасности, ему я повторил то же самое. Через день пришел еще раз — и получил кредит. В документах написали, что у меня там много всякого имущества, хотя это и не так.

Почти на всю сумму посадил подсолнухи, некоторую часть потратил на удобрение и уборку зерновых. И в этом году резко пошла вверх цена на семечки. А мне уже кредит надо отдавать. Продал я все не так выгодно, как по бы потенциально, но зато с чистой совестью вернул деньги в банк. В следующий раз я уже получил кредит на 800 тысяч", — признавался Поворознюк.

После 15 туров "Ингулец" занимает 14 место в УПЛ, находясь в зоне переходных матчей.

Как ранее сообщал "Телеграф", весной этого года Поворознюк во время посиделок с друзьями едва не подорвался на гранате.