Власник українського футбольного клубу розповів, за що має чотири судимості.

Більшість із них — за бійки.

Президент футбольного клубу "Інгульець" Олександр Поворознюк, який радив суддям працювати в памперсах, в інтерв’ю"Економічній правді" згадав, за що мав чотири судимості.

"Як я крав у держави на початку кар’єри? Спочатку це була солярка. Тоді її не крав лише лінивий. Усю ніч тягали каністрами, а за підсумком виходили тонни.

Чи маю я судимість? Чотири. Три з них — за бійку, одна — за статтею 86, яка потім стала 81-ю, за крадіжку державного майна", — зізнався Поворознюк.

Раніше Поворознюк в одному з інтерв’ю зізнавався, що жодного разу не крав у людей лише у держави.

На даний момент Поворознюк є власником земельного фонду групи "П’ятихатська", яка має землю на території Кіровоградської області.

Як раніше повідомляв Телеграф, Олександр Поворознюк розповів, як заробив свій перший мільйон. Для цього йому довелося взяти кредит. Також президент "Інгульця" навесні цього року під час посиденьок із друзями ледь не підірвався на гранаті.