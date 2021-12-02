Букмекери дали прогноз на останній матч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Донеччани проведуть останній поєдинок у євросезоні.

Донецький "Шахтар", який після поразки від "Інтера" (2:0) втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках у сезоні 2021/22, у домашній грі 6-го туру Ліги чемпіонів із "Шерифом" (07.12.2021) є беззаперечним фаворитом поєдинку.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку аналітиків, "Гірники" є фаворитами зустрічі. Тріумф господарів оцінюється коефіцієнтом 1,51, а успіх чемпіона Молдови та нічия менш ймовірні — 6,00 та 4,50 відповідно. Додамо, що найімовірнішим рахунком протистояння фахівці називають результат 2:0 на користь "Шахтаря" (коефіцієнт 8,30).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Шериф" (дані за 2 грудня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 1,51 — нічия 4,50 — перемога "Шерифа" 6,00)

Примітно, що у першому колі єврокубку "Шахтар" був фаворитом у протистоянні з "Шерифом", проте програв без шансів у Тирасполі (2:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що центральний захисник "Шахтаря" Вітао став батьком.

Нагадаємо, нещодавно до тренувань у загальній групі "Гірників" повернувся форвард збірної України Жуніор Мораес.