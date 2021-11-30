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Форвард збірної України повернувся до тренувань після тяжкої травми (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жуніор Мораес Новина оновлена 30 листопада 2021, 15:46
Жуніор Мораес

Футболіст не грав пів року.

Нападник збірної України та донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес повернувся до загальної групи "Гірників" і взяв участь в останньому тренуванні команди, яке нещодавно мінімально обіграла "Інгулець" у чемпіонаті України (0:1).

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці "Шахтаря" у Twitter.

На кадрах 34-річний український бразилець працює у загальній групі "Шахтаря" перед матчем 17-го туру чемпіонату України з футболу зі "Львовом" (03.12.2021).

Зазначимо, востаннє форвард виходив на поле ще у квітні 2021 року. Травму Жуніор отримав на тренуванні. Повідомлялося, що футболіст розірвав хрестоподібні зв’язки. Через це гравець пропустив Євро-2020 та відбіркові матчі на ЧС-2022. Крім того, без нападника "Шахтар" вкрай невдало виступив у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, звідки донеччани вилетіли достроково.

Зазначимо, Мораес за свою кар’єру у чемпіонаті України забив 102 м’ячі. У "Шахтарі" гравець виступає з 2018 року. Раніше футболіст грав за київське "Динамо" та донецький "Металург".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Інтер" зацікавився у придбанні гравця "Шахтаря", але міланський клуб може відлякати ціна на футболіста.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Жуніор Мораес
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