"Інтер" хоче купити футболіста "Шахтаря": названо космічну суму угоди

Бразилець може опинитися в італійському гранді.

Правий захисник "Шахтаря" Додо, який допоміг "Гірникам" мінімально обіграти "Інгулець" (0:1) в останньому матчі чемпіонату України, зацікавив міланський "Інтер".

Про це повідомляє interlive.it.

За інформацією джерела, "Нерадзуррі" розчаровані 25-річним правим захисником нідерландцем Дензелом Дюмфрісом, який став зіркою на Євро-2020. Таким чином, клуб шукає на цю позицію гравця, а у шорт-листі знайшлося місце і футболісту "Шахтаря" Додо. 23-річний бразилець чудово проявив себе у матчах Ліги чемпіонів з "Інтером", що сподобалося керівництву міланського клубу. Повідомляється, що італійський гранд хоче бачити Додо у своєму складі, проте вартість гравця (25 млн євро) може відлякати потенційного покупця. Примітно, що агент бразильця Джуліано Бертолуччі має теплі стосунки зі спортивним директором "Інтера" П’єро Аузіліо.

У сезоні 2021/22 Додо взяв участь у 23 матчах, у яких зумів відзначитись 4 гольовими передачами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст "Шахтаря" зацікавив "Севілью".