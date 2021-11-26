Юна зірка "Шахтаря" зацікавив "Севілью"

Залишилося дочекатися офіційної пропозиції.

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик, який регулярно забиває за молодіжну збірну України, найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як повідомляє портал Fichajes, 20-річним українцем зацікавилася "Севілья". Спортивний директор севільців Мончі особисто придивився до футболіста і хоче бачити його в команді.

У нинішньому сезоні чемпіонату України Мудрик провів вісім матчів, у яких забив два м’ячі та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунку вартості гравців, оцінює Мудріка у 900 тисяч євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший футболіст "Шахтаря", за даними ЗМІ, вже підписав попередню угоду з московським "Локомотивом". Український захисник Ярослав Ракицький найближчим часом може залишити "Зеніт". Незважаючи на розмови, Ракицький у вівторок урятував команду від поразки у матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Мальме" (1:1). Футболіст на останніх хвилинах реалізував пенальті за фол на Артемі Дзюбі.