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Юна зірка "Шахтаря" зацікавив "Севілью"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Михайло Мудрік Новина оновлена 26 листопада 2021, 09:42
Михайло Мудрік

Залишилося дочекатися офіційної пропозиції.

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик, який регулярно забиває за молодіжну збірну України, найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як повідомляє портал Fichajes, 20-річним українцем зацікавилася "Севілья". Спортивний директор севільців Мончі особисто придивився до футболіста і хоче бачити його в команді.

У нинішньому сезоні чемпіонату України Мудрик провів вісім матчів, у яких забив два м’ячі та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунку вартості гравців, оцінює Мудріка у 900 тисяч євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший футболіст "Шахтаря", за даними ЗМІ, вже підписав попередню угоду з московським "Локомотивом". Український захисник Ярослав Ракицький найближчим часом може залишити "Зеніт". Незважаючи на розмови, Ракицький у вівторок урятував команду від поразки у матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Мальме" (1:1). Футболіст на останніх хвилинах реалізував пенальті за фол на Артемі Дзюбі.

Теги:
#ФК Шахтар #Трансфер #Севілья #Михайло Мудрик
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