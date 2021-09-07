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Мудрик голом зі штрафного приніс молодіжній збірній України перемогу над Вірменією у відборі на Євро (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Молодіжна збірна України перед грою з Вірменією Новина оновлена 07 вересня 2021, 21:04
Молодіжна збірна України перед грою з Вірменією

Українська "молодіжка" провела свій другий матч у відборі.

У вівторок, 7 вересня, молодіжна збірна України в рамках 2-го туру відбіркового раунду на чемпіонат Європи приймала команду Вірменії U-21. Зустріч, яка проходила Ковалівці (Київська область) на стадіоні "Колос", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Жовто-синіх"

Україна U-21 2:1 Вірменія U-21

Криськів 20’, Мудрик 62’ — Галстян 45 + 4’

На гол Дмитра Криськіва в середині першого тайму гості відповіли точним пострілом Арсена Галстяна в компенсований до першого тайму час. А на початку другого тайму Михайло Мудрик виконав сольний прохід і заробив перспективний штрафний практично на лінії штрафного майданчика. Сам же Михайло і виконав стандарт, пробивши точно в "дев’ятку" воріт Вірменії.

Кращі моменти 1-го тайму:

Відео голу Мудрика:

Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у відборі на ЧЄ-2023 U-21
Турнірне становище команд у відборі на ЧЄ-2023 U-21

"Телеграф" нагадує, що наша молодіжка і команда Вірменії у відборі на Євро-2023 виступають в групі H разом з командами Франції, Фарерських островів, Сербії і Північної Македонії. За підсумками двох турів українці посідають перше місце в групі. У жовтні підопічних Руслана Ротаня очікує гостьовий поєдинок з Францією (08.10.2021).

Пряма путівка на ЧЄ, який пройде в Румунії та Грузії в 2023 році, дістанеться переможцям груп, а також кращій збірній серед тих, що посядуть другі місця. Ще 8 команд, які посіли другі позиції, зіграють в плей-офф за останні чотири путівки на турнір.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що національна збірна України у відборі на ЧС-2022 відібрала очки у Франції.

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