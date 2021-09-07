Укр

Мудрик голом со штрафного принес молодежной сборной Украины победу над Арменией в отборе на Евро (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Молодежная сборная Украины перед игрой с Арменией Новость обновлена 07 сентября 2021, 21:26
Молодежная сборная Украины перед игрой с Арменией

Украинская "молодежка" провела свой второй матч в отборе.

Во вторник, 7 сентября, молодежная сборная Украины в рамках 2-го тура отборочного раунда на чемпионат Европы принимала команду Армении U-21. Встреча, которая проходила Ковалевке (Киевская область) на стадионе "Колос", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Желто-синих"

Украина U-21 2:1 Армения U-21

Крыськив 20ʼ, Мудрик 62ʼ — Галстян 45+4ʼ

На гол Дмитрия Крыськива в середине первого тайма гости ответили точным выстрелом Арсена Галстяна в компенсированное к первому тайму время. А в начале второго тайма Михаил Мудрик исполнил сольный проход и заработал перспективный штрафной практически на линии штрафной площади. Сам же Михаил и исполнил стандарт, пробив точно в "девятку" ворот Армении.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в отборе на ЧЕ-2023 U-21
Турнирное положение команд в отборе на ЧЕ-2023 U-21

"Телеграф" напоминает, что наша молодежка и команда Армении в отборе на Евро-2023 выступают в группе H вместе с командами Франции, Фарерских островов, Сербии и Северной Македонии. По итогам двух туров украинцы занимают первое место в группе. В октябре подопечных Руслана Ротаня ожидает гостевой поединок с Францией (08.10.2021).

Прямая путевка на ЧЕ, который пройдет в Румынии и Грузии в 2023 году, достанется победителям групп, а также лучшей сборной среди тех, которые займут вторые места. Еще 8 команд, занявших вторые позиции, сыграют в плей-офф за последние четыре путевки на турнир.

Ранее "Телеграф" сообщал, что национальная сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 отобрала очки у Франции.

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