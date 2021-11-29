"Интер" хочет купить футболиста "Шахтера": названа космическая сумма сделки

Бразилец может оказаться в итальянском гранде.

Правый защитник "Шахтера" Додо, который помог "Горнякам" минимально обыграть "Ингулец" (0:1) в последнем матче чемпионата Украины, заинтересовал миланский "Интер".

Об этом сообщает interlive.it.

По информации источника, "Нерадзурри" разочарованы 25-летним правым защитником нидерландцем Дензелом Дюмфрисом, который стал звездой на Евро-2020. Таким образом, клуб присматривает на эту позицию игрока, а в шорт-листе нашлось место и футболисту "Шахтера" Додо. 23-летний бразилец здорово проявил себя в матчах Лиги чемпионов с "Интером", что понравилось руководству миланского клуба. Сообщается, что итальянский гранд хочет видеть Додо у себя в составе, однако стоимость игрока (25 млн евро) может отпугнуть потенциального покупателя. Примечательно, что агент бразильца Джулиано Бертолуччи имеет теплые отношения со спортивным директором "Интера" Пьеро Аузилио.

В сезоне 2021/22 Додо принял участие в 23 матчах, в которых сумел отличиться 4 голевыми передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист "Шахтера" заинтересовал "Севилью".