Укр

Защитник "Шахтера" вошел в десятку лучших футболистов мира (фото)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Марлон Новость обновлена 07 декабря 2021, 07:54
Марлон

Лишь пять футболистов имеют ниже процент брака, чем донецкий бразилец.

Защитник Марлон, которому во вторник предстоит играть заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов против "Шерифа", вошел в десятку лучших игроков в мире по проценту точных передач в официальных встречах.

Как сообщает твиттер Football Observatory CIES, Марлон среди всех футболистов занимает шестое место с процентом точных передач в 95,7.

Лидерами в данном рейтинге являются игроки "ПСЖ" Преснель Кимпембе (97,3%) и Тимо Керер (96,3%), на третьем месте футболист дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель (96%).

Также обошли Марлона Данило Перейра из "ПСЖ" (95,9%) и игрок "Манчестер Сити" Эммерик Ляпорт (95,8%).

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел 21 матч во всех турнирах и результативными действиями не отличился. Марлон пополнил состав донецкого клуба в летнее трансферное окно, придя из "Сассуоло", где ранее работал с нынешним тренером "горняков" Роберто Де Дзерби.

"ШАХТЕР" — "ШЕРИФ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Как ранее сообщал "Телеграф", в последнем матче УПЛ "Шахтер" поиздевался над "Львовом".

Теги:
#ФК Шахтер #Лига Чемпионов #УПЛ #Марлон
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