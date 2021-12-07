Защитник "Шахтера" вошел в десятку лучших футболистов мира (фото)

Лишь пять футболистов имеют ниже процент брака, чем донецкий бразилец.

Защитник Марлон, которому во вторник предстоит играть заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов против "Шерифа", вошел в десятку лучших игроков в мире по проценту точных передач в официальных встречах.

Как сообщает твиттер Football Observatory CIES, Марлон среди всех футболистов занимает шестое место с процентом точных передач в 95,7.

Лидерами в данном рейтинге являются игроки "ПСЖ" Преснель Кимпембе (97,3%) и Тимо Керер (96,3%), на третьем месте футболист дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель (96%).

Также обошли Марлона Данило Перейра из "ПСЖ" (95,9%) и игрок "Манчестер Сити" Эммерик Ляпорт (95,8%).

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел 21 матч во всех турнирах и результативными действиями не отличился. Марлон пополнил состав донецкого клуба в летнее трансферное окно, придя из "Сассуоло", где ранее работал с нынешним тренером "горняков" Роберто Де Дзерби.

"ШАХТЕР" — "ШЕРИФ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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