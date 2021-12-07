Лидер "Шахтера" принял решение покинуть донецкий клуб

Марлос решил не продлевать контракт с дончанами.

Полузащитник "Шахтера" Марлос, которому с донецким клубом во вторник предстоит сыграть против "Шерифа", зимой покинет Украину, сообщает Footboom.

По данным источника, 33-летний бразилец с украинским паспортом принял решение не продлевать истекающий в конце года контракт с "горняками", чтобы вернуться на родину. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Марлос перешел в "Шахтер" в 2014 году из "Металлиста". За это время игрок четырежды становился чемпионом Украины, столько же раз выигрывал Суперкубок и Кубок страны.

Всего в составе донецкого клуба полузащитник провел 286 матчей, в которых забил 74 мяча и отдал 69 результативных передач.

Также Марлос после натурализации с 2017 года выступал за сборную Украины, в составе которого успел отыграть 26 матчей и отличиться одним голом. Вместе с командой полузащитник выходил в четвертьфинал чемпионата Европы-2020, где уступил Англии со счетом 0:4.

Как ранее сообщал "Телеграф", защитник "Шахтера" вошел в десятку самых сильных игроков в мировом футболе.