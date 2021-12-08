Укр

"Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов продлил контракт с одним из лидеров клуба

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Жуниор Мораес Новость обновлена 08 декабря 2021, 22:06
Жуниор Мораес

Мораес остается в Донецке.

"Шахтер", который во вторник в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Шерифом" (1:1), в среду объявил о продлении сотрудничества с нападающим Жуниором Мораесом.

Как сообщает официальный сайт "горняков", новый контракт с бразильским форвардом, у которого есть украинский паспорт, рассчитано до лета 2022 года.

Ранее в СМИ была информация, что Мораес мог зимой уйти из "Шахтера" на правах свободного агента.

34-летний Мораес перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо" в 2018 году. За это время во всех турнирах нападающий провел 105 матчей, в которых забил 61 мяч.

"Шахтер" провалил нынешнюю еврокубковую кампанию, заняв последнее место в группе с двумя набранными очками. Таким образом, дончане на весну останутся без международных турниров. В чемпионате Украины "Шахтер" лидирует, опережая киевское "Динамо" по дополнительным показателям.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой лидер "Шахтера" принял решение в зимнее трансферное окно покинуть клуб и продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #Жуниор Мораес
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