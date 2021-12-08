Укр

Неудача "Шахтера" с "Шерифом" может дорого стоить Украине

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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"Шахтер" так и не смог обыграть "Шериф" в нынешнем сезоне Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:42
"Шахтер" так и не смог обыграть "Шериф" в нынешнем сезоне

До России в таблице коэффициентов УЕФА уже очень далеко.

Украина немного приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после ничьей "Шахтера" в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Шерифа" (1:1). Донецкий клуб сделал вложение в размере 0.2 благодаря результату во вторник, хотя в случае победы мог бы принести в копилку страны сразу 0.4 балла.

На данный момент у Украины 31,600 балла, и это текущая 11-я позиция в рейтинге. На десятом месте продолжает находиться Россия, у которой 32,682 балла. Учитывая, что украинские клубы уже потеряли шансы на евровесну, а от России там выступит минимум один "Зенит", то догнать в этом сезоне принципиального соперника Украина уже не сможет.

Более того, есть риск, что Сербия, которая сейчас находится на 12-м месте, сможет максимально приблизиться к Украине. На данный момент у сербов 29,875 балла, и два клуба продолжают борьбу в еврокубках дальше.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 8 декабря
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 8 декабря

Таблица коэффициентов УЕФА определяет представительство стран в последующих сезонах еврокубков. Ранее Украина лишилась прямого места в групповом турнире Лиги чемпионов, так что и "Динамо", и "Шахтеру" предстоит проходить квалификацию. Чтобы иметь прямую путевку в группу надо занимать место не ниже десятого.

Ранее "Телеграф" публиковал текст на тему, что ждет украинский футбол дальше после провального выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #РПЛ #Таблица коэффициентов УЕФА
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