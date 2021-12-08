Невдача "Шахтаря" із "Шерифом" може дорого коштувати Україні

До Росії таблиці коефіцієнтів УЄФА вже дуже далеко.

Україна трохи наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА після нічиєї "Шахтаря" у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шерифа" (1:1). Донецький клуб зробив внесок у розмірі 0,2 бала завдяки результату у вівторок, хоча у разі перемоги міг би принести до скарбнички країни одразу 0,4 бали.

На даний момент Україна має 31,600 бала, і це поточна 11-а позиція в рейтингу. На десятому місці продовжує перебувати Росія, яка має 32,682 бали. Враховуючи, що українські клуби вже втратили шанси на євровесну, а від Росії там виступить щонайменше один "Зеніт", то наздогнати цього сезону принципового суперника Україна вже не зможе.

Більше того, є ризик, що Сербія, яка зараз перебуває на 12 місці, зможе максимально наблизитися до України. На даний момент у сербів 29,875 бала, і два клуби продовжують боротьбу в єврокубках далі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 8 грудня

Таблиця коефіцієнтів УЄФА визначає представництво країн у наступних сезонах єврокубків. Раніше Україна втратила пряме місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів, так що і "Динамо", і "Шахтар" мають проходити кваліфікацію. Щоб мати пряму путівку в групу, треба займати місце не нижче десятого.

Раніше "Телеграф" публікував текст на тему, що чекає на український футбол далі після провального виступу в єврокубках цього сезону.