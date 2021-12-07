"Шахтар" зіграв унічию з "Шерифом", пропустивши гол за 17 секунд до закінчення матчу (відео)

Український клуб попрощався з єврокубками.

У вівторок, 7 грудня, "Шахтар", який після розгромної перемоги над "Львовом" (6:1) повернувся на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату України, приймав "Шериф" у рамках матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Києві на НСК "Олімпійський" та завершилася з рахунком 1:1.

Донеччани володіли відчутною перевагою по ходу гри та закономірно відкрили рахунок. На 42-й хвилині Фернандо після блискучого закидання від Сергія Кривцов зблизька вразив ворота "Шерифа". "Гірники" відверто провалили кінцівку гри, пропустивши безглуздий гол за 17 секунд до закінчення поєдинку. За "Шериф" голом відзначився Бобан Ніколов, який вийшов на заміну.

Примітно, що Фернандо забив обидва мʼячі "Шахтаря" у поточному розіграші ЛЧ.

Повний відеоогляд зустрічі:

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі D Ліги чемпіонів

Ця гра мала фактично товариський характер з турнірної точки зору, щоправда, на кону стояло близько 3 млн євро (ціна перемоги на груповому етапі ЛЧ 2021/22). "Шериф" вирушив до плей-офф Ліги Європи, а от "Гірники" попрощалися з єврокубками як мінімум до наступного сезону. "Реал" та "Інтер" продовжать боротьбу в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, юнацька команда "Шахтаря" забила "Шерифу" 6 м’ячів. На жаль, "Гірники" ще раніше припинили боротьбу у Юнацькій лізі УЄФА.

Нагадаємо, у першому колі ЛЧ "Шериф" сенсаційно обіграв донеччан у Тирасполі (2:0).