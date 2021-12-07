"Шахтар" забив 6 голів "Шерифу" в останньому єврокубковому матчі сезону (відео)

Юнацька команда "Шахтаря" завершила євросезон розгромом.

У вівторок, 7 грудня, "Шахтар" U-19 у 6-му турі Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 приймав одноліток з "Шерифа". Зустріч відбулася у Києві на стадіоні імені Баннікова та завершилася розгромною перемогою донеччан з рахунком 6:0.

Перемогу "Гірникам" принесли точні удари Крістіана Бако, Владислава Погорілого, Антона Глущенка, Олександра Ющенка, Данила Гончарука та Іллі Гулька.

Відеоогляд матчу "Шахтар U-19" — "Шериф" U-19:

Додамо, цей успіх ніяк не вплинув на турнірні розклади у групі D, де також виступають юнацькі команди "Інтера" та "Реала". Саме ці клуби достроково забезпечили собі вихід у наступну стадію турніру, а "Шахтар" та "Шериф" залишають єврокубки.

Турнірне становище команд у групі D Юнацької ліги УЄФА

Зазначимо, 7 грудня свій завершальний матч у євросезоні проведе й основна команда "Шахтаря", яка у Києві на НСК "Олімпійський" прийме "Шериф". За ходом цієї зустрічі можна стежити онлайн, а букмекери встигли оновити коефіцієнти на це протистояння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" повернув собі лідерство у чемпіонаті України, попри розгромну перемогу "Динамо" у грі з "Вересом" (0:3).