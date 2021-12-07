Укр

"Шахтер" сыграл вничью с "Шерифом", пропустив гол за 17 секунд до окончания матча (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Фернандо забил гол Новость обновлена 08 декабря 2021, 00:25
Фернандо забил гол

Украинский клуб попрощался с еврокубками.

Во вторник, 7 декабря, "Шахтер", который после разгромной победы над "Львовом" (6:1) вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, принимал "Шериф" в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 1:1.

Дончане владели ощутимым преимуществом по ходу игры и закономерно открыли счет. На 42-й минуте Фернандо после блестящего заброса от Сергея Кривцов с близкого расстояния поразил ворота "Шерифа". "Горняки" откровенно провалили концовку игры, пропустив нелепый гол за 17 секунд до окончания поединка. За "Шериф" голом отметился вышедший на замену Бобан Николов.

Примечательно, что Фернандо забил оба гола "Шахтера" в текущем розыгрыше ЛЧ.

Полный видеообзор встречи:

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Эта игра имела фактически товарищеский характер с турнирной точки зрения, правда, на кону стояло около 3 млн евро (цена победы на групповом этапе ЛЧ 2021/22). "Шериф" отправился в плей-офф Лиги Европы, а вот "Горняки" попрощались с еврокубками как минимум до следующего сезона. "Реал" и "Интер" продолжат борьбу в Лиге чемпионов.

Отметим, юношеская команда "Шахтера" забила "Шерифу" 6 безответных мячей. К сожалению, "Горняки" еще раньше прекратили борьбу в Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, в первом круге ЛЧ "Шериф" сенсационно обыграл дончан в Тирасполе (2:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов #ФК Шериф
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