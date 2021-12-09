Шикарный гол Малиновского не спас "Аталанту" от вылета из Лиги чемпионов (видео)

Теперь команда украинца остается без главного еврокубка.

"Аталанта" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле уступила "Вильярреалу" и вылетела из главного еврокубка. Игра должна была состояться в среду, но из-за погодных условий пришлось перенести встречу на четверг.

"Аталанта" неудачно провела первый тайм, и уже до перерыва проигрывала с разницей в два мяча после голов Груневельда. Малиновский, который данную встречу начинал на скамейке для запасных, вышел в игру со старта второго тайма, но итальянцы тут же получили третий мяч от Груневельда.

И тогда за дело взялся Малиновский. Украинский полузащитник на 71-й минуте принял пас от Мехле и в касание с линии штрафной поразил ближний левый угол. Через десять минут Сапата сделал счет 2:3, но на большее хозяева не спромоглись.

Таким образом, "Аталанта" заняла третье место в группе и продолжит борьбу в Лиге Европы. А вот в Лигу чемпионов пробились "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне матча "Бенфики" против "Динамо" фанаты команд устроили драку в центре Лиссабона.