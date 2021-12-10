Укр

Фанаты "Вест Хэма" освистали Ярмоленко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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"Вест Хэм" с Ярмоленко перед матчем с хорватами Новость обновлена 10 декабря 2021, 09:13
"Вест Хэм" с Ярмоленко перед матчем с хорватами

Негодование действиями украинца достигло точки кипения.

Неприятный эпизод случился во время матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором "Вест Хэм" на своем поле принимал загребское "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватского клуба.

Английские болельщики на протяжении всей игры высказывали негодование действиями украинца, который ничего не мог придумать в атаке. А когда на 87-й минуте на поле вместо Ярмоленко вышел Фредди Поттс, то гул вырос в разы.

Основная причина такой резкой реакции — высокая заработная плата игрока и несоответствие спортивных результатов. В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 16 игр во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отличился результативной передачей. При этом украинец — самый высокооплачиваемый игрок в команде с зарплатой почти в 7 миллионов евро за сезон.

Контракт игрока с "молотобойцами" заканчивается летом следующего года и вряд ли будет продлен. Несмотря на поражение, "Вест Хэм" остался на первом месте в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Аталанта" Руслана Малиновского не смогла дома обыграть "Вильярреал" и вылетела из Лиги чемпионов. Теперь итальянский клуб также выступит в Лиге Европы.

Теги:
#Лига Европы #ФК Вест Хэм Юнайтед #ФК Динамо (Загреб) #Андрей Ярмоленко
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