Укр

Обещал - сделал: Ярмоленко пожертвовал премиальные за Евро-2020 в детскую больницу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Ярмоленко купил оборудование для ОХМАТДЕТ за премиальные Евро-2020 Новость обновлена 10 ноября 2021, 12:26
Андрей Ярмоленко купил оборудование для ОХМАТДЕТ за премиальные Евро-2020

Украинский футболист сделал доброе дело.

Вингер сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который недавно получил повреждение, пожертвовал солидную сумму на благотворительность. 

Об этом сообщил сам футболист на своей страничке в Instagram.

Украинский футболист пожертвовал премиальные за участие на чемпионате Европы в больницу ОХМАТДЕТ.

"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, зав отделением гемофилии больницы ОХМАТДЕТ медицинское оборудование", — написал футболист.

Отметим, на Евро-2020 сборная Украины добилась исторического успеха — дошла до четвертьфинала. К слову, Ярмоленко был одним из лучших в команде Андрея Шевченко и даже забил один из красивейших голов на турнире. Сколько получил каждый из игроков неизвестно, однако президент УАФ Андрей Павелко рассказывал, что игроки и тренерский штаб за участие на Евро-2020 получили 3 млн евро призовых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко сошелся в дуэли с Зинченко в матче Кубка лиги.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Вест Хэм Юнайтед #Андрей Ярмоленко
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