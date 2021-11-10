Обещал - сделал: Ярмоленко пожертвовал премиальные за Евро-2020 в детскую больницу

Украинский футболист сделал доброе дело.

Вингер сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который недавно получил повреждение, пожертвовал солидную сумму на благотворительность.

Об этом сообщил сам футболист на своей страничке в Instagram.

Украинский футболист пожертвовал премиальные за участие на чемпионате Европы в больницу ОХМАТДЕТ.

"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, зав отделением гемофилии больницы ОХМАТДЕТ медицинское оборудование", — написал футболист.

Отметим, на Евро-2020 сборная Украины добилась исторического успеха — дошла до четвертьфинала. К слову, Ярмоленко был одним из лучших в команде Андрея Шевченко и даже забил один из красивейших голов на турнире. Сколько получил каждый из игроков неизвестно, однако президент УАФ Андрей Павелко рассказывал, что игроки и тренерский штаб за участие на Евро-2020 получили 3 млн евро призовых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко сошелся в дуэли с Зинченко в матче Кубка лиги.