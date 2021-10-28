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Ярмоленко и Зинченко сошлись в мини-дуэли в Кубке Лиги: кто вышел победителем (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ярмоленко и Зинченко встретились лицом к лицу на поле Новость обновлена 28 октября 2021, 13:51
Ярмоленко и Зинченко встретились лицом к лицу на поле

В Англии состоялась дуэль украинцев.

В среду, 27 октября, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко в рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги принимал "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который вернулся в сборную Украины после травмы. Встреча состоялась в Лондоне на "Олимпийском" стадионе и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти (5:3).

Украинских болельщиков этот поединок заинтересовал в первую очередь дуэлью соотечественников, которые впервые за долгое время попали в стартовый состав своих команд. В итоге правый вингер Ярмоленко и левый защитник Зинченко частенько пересекались на поле, а в одном из эпизодов встречи украинцы стали главными действующими лицами. Андрей имел превосходную возможность вывести свою команду вперед, но умудрился с линии вратарской попасть в Александра, который заблокировал пушечный выстрел соотечественника. Таким образом, мини-дуэль выиграл именно Зинченко, правда, в итоге его команда проиграла и вылетела из Кубка.

Видео дуэли Ярмоленко и Зинченко — в обзоре матча "Вест Хэм" — "Манчестер Сити":

Ранее "Телеграф" сообщал подробности возвращения Руслана Малиновского в сборную Украины.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сити #ФК Вест Хэм Юнайтед #Андрей Ярмоленко #Кубок английской лиги #Александр Зинченко
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