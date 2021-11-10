Обіцяв — зробив: Ярмоленко пожертвував преміальні за Євро-2020 до дитячої лікарні

Український футболіст зробив добру справу.

Вінгер збірної України та "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, який нещодавно отримав пошкодження, пожертвував солідну суму на благодійність.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Український півзахисник пожертвував преміальні за участь у чемпіонаті Європи до лікарні ОХМАТДИТ.

"Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направили на благодійність. Сьогодні разом із моїм агентом та товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, зав відділення гемофілії лікарні ОХМАТДИТ медичне обладнання", — написав футболіст.

Зазначимо, на Євро-2020 збірна України здобула історичний успіх — дійшла до чвертьфіналу. До слова, Ярмоленко був одним із найкращих у команді Андрія Шевченка і навіть забив один із найкрасивіших голів на турнірі. Скільки грошей отримав кожен із гравців невідомо, проте президент УАФ Андрій Павелко розповідав, що гравці та тренерський штаб за участь на Євро-2020 отримали 3 млн євро призових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ярмоленко зійшовся у дуелі із Зінченком у матчі Кубка ліги.