Рус

Обіцяв — зробив: Ярмоленко пожертвував преміальні за Євро-2020 до дитячої лікарні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
83
Андрій Ярмоленко купив обладнання для ОХМАТДИТ за преміальні Євро-2020 Новина оновлена 10 листопада 2021, 12:26
Андрій Ярмоленко купив обладнання для ОХМАТДИТ за преміальні Євро-2020

Український футболіст зробив добру справу.

Вінгер збірної України та "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, який нещодавно отримав пошкодження, пожертвував солідну суму на благодійність.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Український півзахисник пожертвував преміальні за участь у чемпіонаті Європи до лікарні ОХМАТДИТ.

"Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направили на благодійність. Сьогодні разом із моїм агентом та товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, зав відділення гемофілії лікарні ОХМАТДИТ медичне обладнання", — написав футболіст.

Зазначимо, на Євро-2020 збірна України здобула історичний успіх — дійшла до чвертьфіналу. До слова, Ярмоленко був одним із найкращих у команді Андрія Шевченка і навіть забив один із найкрасивіших голів на турнірі. Скільки грошей отримав кожен із гравців невідомо, проте президент УАФ Андрій Павелко розповідав, що гравці та тренерський штаб за участь на Євро-2020 отримали 3 млн євро призових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ярмоленко зійшовся у дуелі із Зінченком у матчі Кубка ліги.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Вест Хем Юнайтед #Андрій Ярмоленко
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Україна
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Ранок на кордоні Польщі та Білорусі.
Сотні спроб прориву та налякані стріляниною мігранти: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі (відео)
Дата публікації
Категорія
Такий вигляд має тепер вихід зі станції метро Палац спорту
Паркування біля метро: хто перетворив міську землю біля станції "Палац спорту" на приватну стоянку
Дата публікації
Категорія
Маски обов’язково носити у громадських місцях.
Госпіталізації зросли вдвічі: хроніки пандемії коронавірусу на 10 листопада
Дата публікації
Категорія
Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП
Адвокат потерпілих про ув’язненого Колю Харківського: Жодної провини та каяття