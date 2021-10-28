Рус

Ярмоленко та Зінченко зійшлися у міні-дуелі у Кубку Ліги: хто вийшов переможцем (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Ярмоленко і Зінченко зустрілися віч-на-віч на полі Новина оновлена 28 жовтня 2021, 13:51
Ярмоленко і Зінченко зустрілися віч-на-віч на полі

В Англії відбулася дуель українців.

У середу, 27 жовтня, "Вест Хем" Андрія Ярмоленка в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги приймав "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, який повернувся до збірної України після травми. Зустріч відбулася у Лондоні на "Олімпійському" стадіоні та завершилася перемогою господарів у серії післяматчевих пенальті 0:0 (5:3).

Українських уболівальників цей поєдинок зацікавив насамперед дуеллю співвітчизників, які вперше за довгий час потрапили до стартового складу своїх команд. В підсумку правий вінгер Ярмоленко та лівий захисник Зінченко частенько перетиналися на полі, а в одному з епізодів зустрічі українці стали головними дійовими особами. Андрій мав чудову нагоду вивести свою команду вперед, але примудрився з лінії воротарського майданчика попасти в Олександра, який заблокував гарматний постріл співвітчизника. Таким чином, міні-дуель виграв саме Зінченко, щоправда, у результаті його команда програла та вилетіла з Кубка.

Відео дуелі Ярмоленка та Зінченка — в огляді матчу "Вест Хем" — "Манчестер Сіті":

Раніше "Телеграф" повідомляв подробиці повернення Руслана Маліновського до збірної України.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сіті #ФК Вест Хем Юнайтед #Андрій Ярмоленко #Кубок англійської ліги #Олександр Зінченко
Локдаун в Україні
Україна
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Локдаун в Україні
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Категорія
На місці знаходилося багато поліцейських
У Харкові обрали запобіжний захід підлітку, який влаштував смертельну ДТП: фото, відео
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні.
В Україні черговий антирекорд із захворюваності на COVID-19 і більше 550 померлих за добу
Дата публікації
Категорія
Майже 15% українських пенсіонерів отримують за місяць менше 2000 гривень
Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло пролежало посеред тротуару кілька годин
На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)