Ярмоленко та Зінченко зійшлися у міні-дуелі у Кубку Ліги: хто вийшов переможцем (відео)

В Англії відбулася дуель українців.

У середу, 27 жовтня, "Вест Хем" Андрія Ярмоленка в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги приймав "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, який повернувся до збірної України після травми. Зустріч відбулася у Лондоні на "Олімпійському" стадіоні та завершилася перемогою господарів у серії післяматчевих пенальті 0:0 (5:3).

Українських уболівальників цей поєдинок зацікавив насамперед дуеллю співвітчизників, які вперше за довгий час потрапили до стартового складу своїх команд. В підсумку правий вінгер Ярмоленко та лівий захисник Зінченко частенько перетиналися на полі, а в одному з епізодів зустрічі українці стали головними дійовими особами. Андрій мав чудову нагоду вивести свою команду вперед, але примудрився з лінії воротарського майданчика попасти в Олександра, який заблокував гарматний постріл співвітчизника. Таким чином, міні-дуель виграв саме Зінченко, щоправда, у результаті його команда програла та вилетіла з Кубка.

Відео дуелі Ярмоленка та Зінченка — в огляді матчу "Вест Хем" — "Манчестер Сіті":

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