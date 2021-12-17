Миколенко стал еще на шаг ближе к "Эвертону"

Осталось совсем чуть-чуть.

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком "Эвертона".

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в твиттере, игрок уже проходит медосмотр перед трансфером в клуб из Ливерпуля. По данным источника, сумма компенсации составляет чуть больше 20 миллионов евро.

Информация о том, что Миколенко покинет киевское "Динамо", появилась на этой неделе. Помимо "Эвертона", на украинского защитника претендовала и итальянская "Рома", но римляне сделали "Динамо" менее выгодное финансовое предложение.

В киевском клубе уже начали искать замену футболисту, и приняли решение вернуть в команду воспитанника клуба Владислава Дубинчака, который сейчас выступает в "Днепре-1".

На данный момент в АПЛ выступает два украинских игрока. Андрей Ярмоленко защищает цвета "Вест Хэма", а Александр Зинченко играет за "Манчестер Сити".

Как ранее сообщал "Телеграф", фанаты "Вест Хэма" освистали Ярмоленко после неудачного выступления в матче Лиги Европы против загребского "Динамо".