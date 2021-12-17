Укр

Сабо объяснил, почему "Эвертон" выбрал Миколенко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Виталий Миколенко Новость обновлена 17 декабря 2021, 15:24
Виталий Миколенко

По мнению эксперта, игрок заслуживает пойти на повышение.

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказал свое мнение касательно возможного перехода Виталия Миколенко в "Эвертон".

"Самое важное для Миколенко как для молодого игрока, чтобы он не обломался. В АПЛ же совсем другой футбол, где очень много борьбы. Это же не Украина, там не так и просто адаптироваться.

Я понимаю, что переход Миколенко — это инициатива главного тренера Рафаэля Бенитеса. В матчах УПЛ, да и в составе сборной Украины защитник показывал очень хороший уровень игры на левом фланге. Он очень быстрый, хорошо подключается к атакам. Конечно, сложно сказать, все может измениться, если испанского специалиста уволят", — заявил Сабо в интервью FanDay.

На данный момент "Эвертон" занимает 14-е место в АПЛ, и руководство клуба недовольно такими результатами "ирисок".

По данным СМИ, киевский клуб за переход игрока получит порядка 20 миллионов евро, плюс возможны различные бонусы.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер киевлян Мирча Луческу напрямую сказал, что один из игроков "Динамо" перейдет в "Эвертон".

Теги:
#ФК Эвертон #АПЛ #Йожеф Сабо #ФК Динамо (Киев) #Виталий Миколенко
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