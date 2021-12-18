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Стало відомо, коли Лунін проведе перший матч у сезоні за "Реал"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Лунін Новина оновлена 18 грудня 2021, 14:28
Андрій Лунін

І знову це буде зустріч Кубка Іспанії.

Воротар Андрій Лунін отримає час у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно", повідомляє Marca.

За даними джерела, єдине, що може завадити українцеві вийти на поле, то це пандемія коронавірусу. 16 грудня стало відомо, що Лунін потрапив до списку гравців, які отримали позитивний результат тесту. Гра відбудеться 5 січня наступного року.

Цього сезону Лунін не провів жодного матчу в чемпіонаті Іспанії за "Реал", хоча постійно потрапляє в заявку на ігри.

Контракт 22-річного кіпера з мадридською командою розрахований до 30 червня 2024 року. Раніше футболіст поневірявся по орендах, провівши по сезону у "Леганесі", "Вальядоліді" та в "Ов’єдо".

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший гравець збірної України Віталій Міколенко найближчим часом стане гравцем "Евертону". Сума угоди становитиме близько 20 мільйонів євро. Окрім Миколенка, "Динамо" найближчим часом може продати ще кількох лідерів. Серед них Віктор Циганков, Карлос Де Пена і Беньямін Вербіч.

Теги:
#ФК Реал #Кубок Іспанії #Андрій Лунін
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