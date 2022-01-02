Куртуа не дав шансу Луніну, а "Реал" сенсаційно програв команді з передмістя (відео)

Український воротар знову залишився у запасі.

У неділю, 2 січня, мадридський "Реал" Андрія Луніна, який нещодавно перехворів на коронавірус, провів виїзний поєдинок 19-го туру іспанської Ла Ліги проти "Хетафе" з передмістя столиці Іспанії. Зустріч відбулася на стадіоні "Колозеум Альфонсо Перес" та завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Переможний гол у ворота "Реала" оформив турецький нападник "Хетафе" Енес Унал. На 9-й хвилині поєдинку форвард "обікрав" центрального захисника "Вершкових" Едера Мілітао і легко переграв Тібо Куртуа у ближньому бою.

Відеоогляд матчу "Хетафе" — "Реал":

Цей результат залишив "Реал" (46 очок) на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, "Хетафе" (18 очок) — 16-й. У наступному турі "Королівський клуб" зіграє з "Валенсією" (08.01.2022), а "Сині" — з "Севільєю" (09.01.2022).

Додамо, що перед цією зустріччю кіпер "Вершкових" Тібо Куртуа здав позитивний тест на COVID-19 і, здавалося, Лунін нарешті дебютує в Прімері, проте наступні тести бельгійця показали негативний результат, і Тібо повернувся до колективу.

Через відсутність ігрової практики Лунін може піти з команди.