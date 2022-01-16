Укр

Палкой по голове и гол прямым ударом с углового: "Бетис" и "Севилья" доиграли скандальный матч (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Бетис" - "Севилья" Новость обновлена 16 января 2022, 19:34
"Бетис" - "Севилья"

Игра надолго запомнится болельщикам.

В субботу, 15 января, "Бетис" в рамках матча 1/8 финала Кубка Испании сезона 2021/22 принимал "Севилью". Обе команды из одного города, а потому дерби обещало быть "огненным". В итоге из-за страстей на трибунах встречу пришлось перенести на 16 января, а игру провести без зрителей.

В воскресенье "Бетис" сумел дожать "Севилью" и добыть победу со счетом 2:1. Победный гол на счету Серхио Каналеса.

Добавим, что первый тайм поединка, который проходил в субботу, подарил зрителям гол-шедевр. После точного удара футболиста "Севильи" Папу Гомеса исправлять положение для хозяев взялся Набиль Фекир. Французский полузащитник забил гол в ворота гостей прямым ударом с углового. Через некоторое время на поле кто-то бросил палку, которая попала в голову полузащитнику "Севильи" Жоану Жордану. После этого инцидента игра была прервана.

Видео гола Фекира и инцидента в матче:

Полный видеообзор матча "Бетис" — "Севилья" будет доступен здесь позднее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Андрей Лунин успешно сыграл за "Реал" в кубковой игре.

Теги:
#ФК Севилья #ФК Бетис #Кубок Испании
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