Один из лидеров чемпионата Испании пытается подписать Зинченко

Игрок национальной команды может переехать в солнечную Испанию.

Левый защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который недавно поднял запрещенную тему в своей семье, можете оказаться в Ла Лиге.

Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес на страничке издания в Twitter.

По информации источника, "Бетис" контактировал с "Манчестер Сити" о переходе украинца на Пиренеи. Похоже, речь идет об аренде левого защитника, который также может сыграть и в центре полузащиты, с правом выкупа. Примечательно, что клуб из Севильи уже пытался подписать "Зину" в 2018 году, однако тогда украинец предпочел остаться в системе "Ман Сити".

В текущем сезоне 25-летний Зинченко провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись двумя ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в 25 млн евро. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Отметим, недавно болельщики "Бетиса" отметились в дерби с "Севильей", бросив палку с трибун. В итоге посторонний предмет попал в голову футболисту, и матч был доигран уже без болельщиков. К слову, на данный момент "Бетис" идет на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидирующего "Реала" на 12 очков.