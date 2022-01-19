Укр

Один из лидеров чемпионата Испании пытается подписать Зинченко

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Зинченко Новость обновлена 19 января 2022, 13:13
Александр Зинченко

Игрок национальной команды может переехать в солнечную Испанию.

Левый защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который недавно поднял запрещенную тему в своей семье, можете оказаться в Ла Лиге.

Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес на страничке издания в Twitter.

По информации источника, "Бетис" контактировал с "Манчестер Сити" о переходе украинца на Пиренеи. Похоже, речь идет об аренде левого защитника, который также может сыграть и в центре полузащиты, с правом выкупа. Примечательно, что клуб из Севильи уже пытался подписать "Зину" в 2018 году, однако тогда украинец предпочел остаться в системе "Ман Сити".

В текущем сезоне 25-летний Зинченко провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись двумя ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в 25 млн евро. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Отметим, недавно болельщики "Бетиса" отметились в дерби с "Севильей", бросив палку с трибун. В итоге посторонний предмет попал в голову футболисту, и матч был доигран уже без болельщиков. К слову, на данный момент "Бетис" идет на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидирующего "Реала" на 12 очков.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сити #ФК Бетис #Александр Зинченко
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