Укр

"Вот это д*бил": Зинченко рассказал о запретной теме в семье (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Зинченко и Влада Седан Новость обновлена 05 января 2022, 16:26
Александр Зинченко и Влада Седан

В семье украинского футболиста есть табу.

Журналистка Влада Седан, жена украинского футболиста Александр Зинченко, который вылетел из состава "Манчестер Сити", рассказала, что муж не любит фотографировать ее.

Соответсвующее интервью появилось на YouTube-канале Бомбардир.

Влада, которая ведет популярный блог в Instagram, с сарказмом рассказала, что Александр любит ее фотографировать, а затем призналась, что такое бывает крайне редко. Более того, самого футболиста заставить фотографировать очень трудно, хотя по его ленте в соцсетях это заметить сложно (защитник частенько публикует семейные снимки, — прим. ред.). Александр отметил, что не любит фотографировать жену, ведь иногда ему приходится 50 раз делать один и тот же снимок, чтобы получить одобрение супруги. Кроме того, футболисту не нравится делать фото для жены в публичных местах.

"Мы это делаем (фотографируемся) в публичных местах. Целые толпы смотрят на меня и думают: "Вот это д*бил"", — рассказал Зинченко.

Добавим, что Александр пропустил победный матч "Манчестер Сити" против "Арсенала" (2:1) в 21-м туре чемпионата Англии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко резко подешевел в цене.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сити #Александр Зинченко #Влада Седан
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