Лидеры сборной Украины резко упали в трансферной цене

Нестабильность Зинченко и Ярмоленко сказывается.

Известный портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчете трансферной стоимости игроков, обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги.

Два представителя Украины, которые выступают в АПЛ, потеряли в стоимости.

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко потерял сразу три миллиона от своей стоимости, и сейчас он оценивается в 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами.

Куда хуже обстоят дела у Андрея Ярмоленко, который практически не появляется на поле с первых минут в играх "Вест Хэма". На зимнюю паузу 32-летний украинец уходит стоя три с половиной миллиона евро (ранее было четыре). В текущем сезоне во всех турнирах Ярмоленко сыграл 17 игр, преимущественно выходя на замену. В активе полузащитника гол и три результативных передачи.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ближайшее время представительство Украины в АПЛ увеличиться, ведь Виталий Миколенко близок к подписанию контракта с "Эвертоном".