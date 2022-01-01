"Ман Сити" потерял Зинченко

Украинец пропустил матч с "Арсеналом".

Левый защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который резко упал в цене, не попал в состав "Горожан" на центральный матч 21-го тура АПЛ против "Арсенала" из-за положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщает Zorya Londonsk в Twitter.

Главный тренер МС Хосеп Гвардиола не включил украинца в заявку на матч. По информации источника, причиной этого стал положительный тест на коронавирус. Сообщается, что футболист был отправлен на карантин согласно протоколам безопасности.

Кроме того, лидер манчестерского клуба Фил Фоден не сыграл с "Арсеналом" из-за заражения на коронавирус.

Напомним, в середине декабря Александру исполнилось 25 лет. В текущем сезоне Зинченко сыграл в 12 матчах во всех клубных турнирах, записав на свой счет 2 голевые передачи. Также футболист был одним из лидеров сборной Украины.

Добавим, что Александр поздравил всех с Новым годом в компании семьи, опубликовав два снимка, сделанные с разницей в два года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заразился на коронавирус.