Укр

Шевченко рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Шевченко Новость обновлена 29 декабря 2021, 09:30
Андрей Шевченко

Болезнь протекает без усложнений

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который во вторник получил положительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря дал положительный результат. Болезнь протекает без симптомов. В клубе сразу же отреагировали на новость и сообщили медикам и Федерации футбола Италии о моем самочувствии. Теперь 29 декабря "Дженоа" вернется к работе, но уже без меня, помощники будут работать с игроками," — написал Шевченко в истории на своей странице в инстаграме.

Отметим, что вместе с Шевченко положительный результат получил и капитан "Дженоа" Доменико Кришито. Участие обоих в следующем матче генуэзцев против "Сассуоло" в чемпионате Италии под вопросом. Матч состоится 6 января, начало — в 17.30 по киевскому времени.

Как ранее сообщал "Телеграф", Доменико Кришито в зимнее трансферное окно мог покинуть "Дженоа", на игрока претендовал канадский клуб "Торонто", но капитан принял решение не уходить.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Коронавирус
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