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Зинченко - 25: топ лучших голов полузащитника сборной Украины (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Александр Зинченко Новость обновлена 15 декабря 2021, 13:24
Александр Зинченко

15 декабря футболист празднует день рождения.

В среду исполняется 25 лет одному из самых ярких украинских футболистов современности, полузащитнику сборной и "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

"Телеграф" по поводу маленького юбилея собрал самые красивые и значимые голы футболиста в одном тексте.

Безусловно, самые приятные воспоминания последних лет связаны выступлением сборной Украины на Евро-2020. В 1/8 финала украинцы в овертайме сломили сопротивление шведов (2:1), а открыл счет в игре классным резанным ударом как раз Зинченко.

Вероятно, самый красивый мяч для украинского хавбека — это дебютный гол в футболке "Манчестер Сити". В полуфинале Кубка английской лиги-2018/19 против "Бертон Сити" Зинченко принял мяч у левого угла штрафной и парашютом запустил его в дальнюю девятку. Многие говорили, что это была случайность, но сам футболист уверял, что именно так и хотел сделать.

Нетипичный для себя гол Зинченко забил в контрольном матче против Румынии (4:3). Александр обворовал защитника в центре поля, набрал скорость, вырвался на одного голкипера и аккуратно покатил мяч в левый нижний угол.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Зинченко опубликовала в соцсетях трогательное фото с дочерью.

Теги:
#Сборная Украины #ФК Ман Сити #Александр Зинченко
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