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Зінченку — 25: топ найкращих голів півзахисника збірної України (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Олександр Зінченко Новина оновлена 15 грудня 2021, 13:24
Олександр Зінченко

15 грудня футболіст святкує день народження.

У середу виповнюється 25 років одному з найяскравіших українських футболістів сучасності, півзахиснику збірної та "Манчестер Сіті" Олександру Зінченку.

"Телеграф" з приводу маленького ювілею зібрав найкрасивіші голи футболіста в одному тексті.

Безумовно, найприємніші спогади останніх років пов’язані із виступом збірної України на Євро-2020. У 1/8 фіналу українці в овертаймі зломили опір шведів (2:1), а відкрив рахунок у грі класним різаним ударом саме Зінченко.

Найкрасивіший м’яч для українського хавбека — це дебютний гол у футболці "Манчестер Сіті". У півфіналі Кубка англійської ліги-2018/19 проти "Бертон Сіті" Зінченко прийняв м’яч біля лівого кута штрафного майданчика і парашутом запустив його у дальню дев’ятку. Багато хто говорив, що це була випадковість, але сам футболіст запевняв, що саме так і хотів зробити.

Нетиповий для себе гол Зінченко забив у контрольному матчі проти Румунії (4:3). Олександр обікрав захисника у центрі поля, набрав швидкість, вирвався на одного голкіпера та акуратно покотив м’яч у лівий нижній кут.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Зінченка опублікувала у соцмережах зворушливе фото з дочкою.

Теги:
#Збірна України #ФК Ман Сіті #Олександр Зінченко
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