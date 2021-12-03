Дружина Зінченка опублікувала зворушливе фото з дочкою

Дитині вже чотири місяці.

Влада Зінченка, дружина півзахисника "Манчестер Сіті" та збірної України Олександра Зінченка, на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нові знімки з дочкою.

У першій публікації Влада Зінченко разом із дочкою, якій 1 грудня виповнилося 4 місяці.

На іншому мама виклала фото, де вони з дочкою перебувають разом на прогулянці.

"Яка мама, така й дочка", — підписала публікацію Влада.

Єва Зінченко народилася 1 серпня 2021 року і є першою дитиною у сім’ї футболіста та журналістки.

Олександр Зінченко разом зі збірною України пробився до раунду плей-офф відбору на ЧС-2022, де зіграє проти Шотландії. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Переможці пар зіграють між собою. Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.

У Шотландії вже відреагували на результати жеребкування, де його оцінили дуже непогано.