У Шотландії відреагували на жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2022, де їм дісталася збірна України

Кларк чекає на тяжке протистояння.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк відреагував на жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу. У півфіналі "шляху" шотландці на своєму полі приймуть Україну, а у разі перемоги зіграють із переможцем протистояння Уельс — Австрія.

"У Шотландії всі чекають на важку гру проти України. До речі, нічого іншого ми й не очікували. Наш шлях вийшов рівним, майже всі команди плюс-мінус одного рівня. Зараз уже немає сенсу акцентувати увагу, з ким конкретно доведеться грати, будь-яка команда була б непростий.

Ми маємо за чотири місяці добре попрацювати, розібрати гру збірної України та добре до неї підготуватися. Так би мовити, знайти ключ до успіху. Впевнений, що зараз збірна Шотландії грає так добре, що може обіграти будь-якого суперника", — цитує Кларка офіційний сайт УАФ.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.

Чемпіонат світу з футболу-2022 пройде у Катарі у грудні наступного року.

Раніше "Телеграф" повідомляв думку головного тренера збірної України Олександра Петракова за підсумками жеребкування.