Тренер збірної України відреагував на результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

Загалом Петраков задоволений.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував підсумки жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022.

Збірна України, яка була серед несіяних команд, здобула у суперники Шотландію. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Переможці пар зіграють між собою.

"Як на мене, збірній Україні дісталося хороше жеребкування. Я благав Бога, щоб ми не потрапили на Італію чи Португалію. Нам же дісталися якісні британські команди. Попереду багато часу, можна детально подивитися, вивчити. але що вже ", — заявив Петраков у коментарі vZbirna".

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.

Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина. Вдома фінальні зустрічі зіграють переможці перших пар.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України за загальною вартістю гравців обійшла росіян.