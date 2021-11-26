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Тренер збірної України відреагував на результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Олександр Петраков Новина оновлена 26 листопада 2021, 19:14
Олександр Петраков

Загалом Петраков задоволений.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував підсумки жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022.

Збірна України, яка була серед несіяних команд, здобула у суперники Шотландію. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Переможці пар зіграють між собою.

"Як на мене, збірній Україні дісталося хороше жеребкування. Я благав Бога, щоб ми не потрапили на Італію чи Португалію. Нам же дісталися якісні британські команди. Попереду багато часу, можна детально подивитися, вивчити. але що вже ", — заявив Петраков у коментарі vZbirna".

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.

Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина. Вдома фінальні зустрічі зіграють переможці перших пар.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України за загальною вартістю гравців обійшла росіян.

Теги:
#Збірна України #Олександр Петраков #ЧС-2022
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