Тренер збірної України відреагував на результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022
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Загалом Петраков задоволений.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував підсумки жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022.
Збірна України, яка була серед несіяних команд, здобула у суперники Шотландію. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Переможці пар зіграють між собою.
"Як на мене, збірній Україні дісталося хороше жеребкування. Я благав Бога, щоб ми не потрапили на Італію чи Португалію. Нам же дісталися якісні британські команди. Попереду багато часу, можна детально подивитися, вивчити. але що вже ", — заявив Петраков у коментарі vZbirna".
Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.
Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина. Вдома фінальні зустрічі зіграють переможці перших пар.
Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України за загальною вартістю гравців обійшла росіян.
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