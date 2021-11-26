Укр

Тренер сборной Украины отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

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Владимир Лавский Владимир Лавский
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Александр Петраков Новость обновлена 26 ноября 2021, 19:14
Александр Петраков

В общем, Петраков доволен.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины, которая была в числе несеяных команд, получила в соперники Шотландию. В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии. Победители пар сыграют между собой. 

"Как по мне, сборной Украине достался хороший жребий. Я молил Бога, чтобы мы не попали на Италию или Португалию. Нам же достались качественные британские команды. Впереди много времени, можно детально посмотреть, изучить. Фантастически было бы сыграть эти два матча дома, но что уж", — заявил Петраков в комментарии vZbirna.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.

Другие пути составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция. Дома финальные встречи сыграют победители первых пар.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины по общей стоимость игроков обошла россиян

Теги:
#Сборная Украины #Александр Петраков #ЧМ-2022
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