Укр

В Шотландии отреагировали на жеребьевку плей-офф отбора на ЧМ-2022, где им досталась сборная Украины

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Стив Кларк Новость обновлена 27 ноября 2021, 08:02
Стив Кларк

Кларк ждет тяжелое противостояние.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк отреагировал на жеребьевку раунда плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу. В полуфинале "пути" шотландцы на своем поле примут Украину, а в случае победы сыграют с победителем противостояния Уэльс — Австрия.

"В Шотландии все ждут тяжелой игры против Украины. К слову, ничего другого мы и не ожидали. Наш путь получился равным, почти все команды плюс-минус одного уровня. Сейчас уже нет смысла акцентировать внимание, с кем конкретно придется играть, любая команда была бы непростой.

Мы должны за четыре месяца хорошо потрудиться, разобрать игру сборной Украины и хорошо к ней подготовиться. Так сказать, найти ключ к успеху. Уверен, сейчас сборная Шотландии играет так хорошо, что может обыграть любого соперника", — цитирует Кларка официальный сайт УАФ.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре декабре следующего года.

Ранее "Телеграф" сообщал мнение главного тренера сборной Украины Александра Петракова по итогам жеребьевки.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Шотландии #ЧМ-2022
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