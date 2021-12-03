Жена Зинченко опубликовала трогательное фото с дочерью

Ребенку уже четыре месяца.

Влада Зинченко, жена полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, на своей странице в инстаграме опубликовала новые снимки с дочерью.

В первой публикации Влада Зинченко вместе с дочерью, которой 1 декабря исполнилось 4 месяца.

На другом мама выложила фото, где они с дочерью находятся вместе на прогулке.

"Какая мама, такая и дочь", — подписала публикацию Влада.

Ева Зинченко родилась 1 августа 2021 года и является первым ребенком в семье футболиста и журналистки.

Александр Зинченко вместе со сборной Украины пробился в раунд плей-офф отбора на ЧМ-2022, где сыграет против Шотландии. В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии. Победители пар сыграют между собой. Другие пути составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.

В Шотландии уже отреагировали на результаты жеребьевки, где ее оценили весьма неплохо.