"Манчестер Сити" со скандалом обыграл "Арсенал" (видео)

В Лондоне прошел первый большой футбольный поединок в году.

В субботу, 1 января, "Манчестер Сити" без Александра Зинченко добыл волевую победу над "Арсеналом" в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Поединок выдался для команды Хосепа Гвардиолы настоящим испытанием. В первом тайме хозяева вышли вперед после точного удара Букайо Сака. Однако во второй 45-минутки гости отыгрались. На 57-й минуте Рияд Марез реализовал 11-метровый удар, а в компенсированное время Родри вырвал для "Горожан" победу.

Именно пенальти стало предметом споров вокруг этой игры. В первом тайме судья не назначил 11-метровый удар в ворота МС после стыка вратаря Эдерсона с игроком "Канониров" Эдегором. Кроме того, назначенный в ворота лондонцев пенальти также был довольно спорным, хотя Джака действительно тянул соперника за футболку.

Добавим, что с 69-й минуты "Арсенал" играл в меньшинстве после удаления Габриэля.

Видеообзор матча "Арсенал" — "Манчестер Сити":

Этот результат упрочил лидерство "Ман Сити" (53 очка) в АПЛ, "Арсенал" (35 очков) — четвертый. В следующем туре "Горожане" сыграют с "Челси" (15.01.2022), а "Канориры" — с "Тоттенхэмом" (16.01.2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" является главным фаворитом в Лиге чемпионов.