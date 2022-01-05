"Ось це д*біл": Зінченко розповів про заборонену тему в сім’ї (відео)

У сім’ї українського футболіста є табу.

Журналістка Влада Седан, дружина українського футболіста Олександр Зінченко, який вилетів зі складу "Манчестер Сіті", розповіла, що чоловік не любить фотографувати її.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі "Бомбардир".

Влада, яка веде популярний блог в Instagram, із сарказмом розповіла, що Олександр любить її фотографувати, а потім зізналася, що таке буває вкрай рідко. Ба більше, самого футболіста змусити фотографувати дуже важко, хоча за його стрічкою в соцмережах це помітити складно (захисник частенько публікує сімейні знімки, — прим. ред.). Олександр зазначив, що не любить фотографувати дружину, адже іноді йому доводиться 50 разів робити один і той самий знімок, щоб отримати схвалення дружини. Крім того, футболісту не подобається робити фото для дружини у публічних місцях.

"Ми це робимо (фотографуємося) у публічних місцях. З натовпу дивляться на мене і думають: "Ось це д*біл"", — розповів Зінченко.

Додамо, що Олександр пропустив переможний матч "Манчестер Сіті" проти "Арсеналу" (2:1) у 21-му турі чемпіонату Англії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зінченко різко подешевшав у ціні.