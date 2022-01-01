"Манчестер Сіті" зі скандалом обіграв "Арсенал" (відео)

У Лондоні відбувся перший великий футбольний поєдинок у 2022 році.

У суботу, 1 січня, "Манчестер Сіті" без Олександра Зінченка здобув вольову перемогу над "Арсеналом" у центральному матчі 21 туру чемпіонату Англії сезону 2021/22. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні "Емірейтс" та завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

Поєдинок видався для команди Хосепа Гвардіоли справжнім випробуванням. У першому таймі господарі вийшли вперед після точного удару Букайо Сака. Однак у другій 45-хвилинці гості відігралися. На 57-й хвилині Ріяд Марез реалізував 11-метровий удар, а у компенсований час Родрі вирвав для "Городян" перемогу.

Саме пенальті став предметом суперечок навколо цієї гри. У першому таймі суддя не призначив 11-метрового удару у ворота МС після стику воротаря Едерсона з гравцем "Канонірів" Едегором. Крім того, призначений у ворота лондонців пенальті також був досить спірним, хоч Джака справді тягнув суперника за футболку.

Додамо, що з 69-ї хвилини "Арсенал" грав у меншості після вилучення Габріеля.

Відеоогляд матчу "Арсенал" — "Манчестер Сіті":

Цей результат зміцнив лідерство "Ман Сіті" (53 очки) в АПЛ, "Арсенал" (35 очок) — четвертий. У наступному турі "Городяни" зіграють з "Челсі" (15.01.2022), а "Каноріри" — з "Тоттенхемом" (16.01.2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Манчестер Сіті" є головним фаворитом у Лізі чемпіонів.